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فاز منتخب الدنمارك على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 38-27، وذلك خلال مواجهة المنتخبين لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمسابقة كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.

بهذه النتيجة حجز منتخب الدنمارك مقعده رسميًا في الدور ربع النهائي رفقة النرويج عن المجموعة الثانية من المسابقة.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد فرط في تقدمه على نظيره الفرنسي واكتفى بالتعادل بنتيجة 26-26، ضمن منافسات نفس المجموعة.

وأصبح منتخب مصر في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف الدنمارك المتصدرة بـ6 نقاط والنرويج الوصيفة برصيد 6 نقاط أيضًا مع تفوق الدنمارك بفارق الأهداف.

ويأتي منتخب المجر في المركز الرابع برصيد نقطتين ثم منتخب فرنسا في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة بدون نقاط.