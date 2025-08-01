حماس: سلاحنا مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

رحبت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، بالمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، التي صدرت عن مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد مؤخرًا في نيويورك، لكنها شددت في المقابل على أن المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي، وأن سلاحها “مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي إنها :" تنظر باهتمام بالغ إلى كل خطوة من شأنها تحقيق تقدم في مسيرة النضال الفلسطيني"، مشيدة بالمواقف الإيجابية التي تم التعبير عنها خلال المؤتمر الأممي بشأن حقوق الفلسطينيين.

وأضافت الحركة أن" المقاومة استحقاق وطني وقانوني طالما بقي الاحتلال قائمًا، ولا يمكن التخلي عنه إلا باستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة".

وأكد البيان أن "وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنهاء الاحتلال، يمثلان الخطوة الأولى في أي تحرك دولي جاد"، مطالبًا بعزل إسرائيل ومحاكمة قادتها كـ"مجرمي حرب"، بدلًا من "احتضانهم أو تطبيع العلاقات معهم".

وحمل البيان توقيع فصائل حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة".

وحذرت الفصائل من ربط وقف الحرب على غزة بملفات سياسية، مشددة على أن "وقف القتل والتجويع واجب إنساني لا يقبل التأجيل أو المقايضة".