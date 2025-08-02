وزير ألماني يتحفظ إزاء دعوات لفرض ضريبة رقمية على شركات الإنترنت

أبدى وزير الشئون الرقمية الألماني، كارستن فيلدبرجر، تحفظه إزاء دعوات ناشرين لفرض ضريبة رقمية على شركات الإنترنت.

وقال فيلدبرجر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "بالطبع نحن بحاجة إلى نظام عادل. لكن الضريبة الرقمية ليست على قمة أولوياتي الشخصية. ما يقلقني أكثر هو أننا نتحدث دائما عن الشركات الرقمية الكبرى. لقد حان الوقت لننشئ شركات رقمية كبيرة بأنفسنا".

وكان وزير الدولة لشئون الثقافة والإعلام، فولفرام فايمر، تحدث في نهاية مايو الماضي عن خطط لفرض ضريبة رقمية. ويطالب ناشرو المجلات في ألمانيا بفرض ضريبة رقمية على الشركات الأمريكية الكبرى، واستخدام هذه الأموال لتخفيف العبء عن دور النشر المحلية. كما دعا ساسة من حزب الخضر وحزب اليسار إلى تشديد اللوائح على شركات التكنولوجيا الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، ردا على حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب فيلدبرجر عن ثقته في إمكانية ظهور شركات رقمية كبيرة في ألمانيا، وقال: "لدينا في ألمانيا كفاءات متميزة. مبتكرون، مبدعون، وذوو هدف. أؤمن بالجيل الشاب. هناك دائما فرصة سانحة. المفتاح هو: إذا كنت ترغب في مواكبة التطورات، فعليك أن تبدأ. هذا نادر الحدوث هنا".