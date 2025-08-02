أصدرت وزارة العدل السورية، السبت، قرارا بتنظيم إجراءات ترميم واستعادة الدعاوى المفقودة كليا أو جزئيا؛ جراء الحرب التي شنها النظام المخلوع على البلاد لـ14 عاما.

وقالت الوزارة، في بيان: "الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل تصدر قرارا بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كليا أو جزئيا؛ بهدف حل مشاكل المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى أو فقدانها؛ بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد".

وأضافت أن القرار "يفوض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة بناء على طلب من صاحب العلاقة".

وتابعت الوزارة: "كل طرف من أطراف الدعوى يبرز ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صورا عنها، وتبت الجهة القضائية بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة، ودفوع (مرافعات) الطرفين".

وفي حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضا ولم يُعثر لها على أصل، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة، وفق الوزارة.

ويشكو السوريون، من هشاشة في مجال القضاء؛ جراء الحرب التي شنها عليهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد 14 عاما (2011- 2024)، والتي أدت إلى فقدان جل الملفات، فضلا عن التهجير الذي أدى في بعض الحالات، إلى غياب أحد أطراف القضية أو كليهما أو الشهود.

كما فر العديد من القضاة والمحامين إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات الأمنية في العهد البائد، إلى جانب مقتل واعتقال العديد منهم، وتدمير مقرات قضائية وإحراق ملفات، ما أدى إلى غياب العدالة.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة الحقوق لأصحابها في ظل واقع متردي خلفه نظام الأسد، وتبذل جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الأسد بعد 24 سنة في الحكم.