زيلينسكي يطالب بوقف استخدام المكونات الأجنبية في المسيرات الروسية

يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده الغربيين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد بيع المكونات الإلكترونية المحظورة لروسيا.

وقال زيلينسكي يوم الخميس إنه تحدث مع سفراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف، وعرض عليهم أجزاء تم الحصول عليها من مسيرات وصواريخ روسية.

وتابع زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو:"لا يمكن لأي من هذه الصواريخ أو طائرات /شاهد/ أن تعمل بدون مكونات من بلدان أخرى، يتم تسليمها إلى روسيا من خلال مخططات توريد مختلفة". وأضاف: "يجب حظر كل مخطط توريد من هذا القبيل - وهذا يعتمد على شركائنا".

واكتشف متخصصون أوكرانيون مؤخرا العديد من المكونات الإلكترونية من الصين في مسيرات روسية قتالية مصنوعة في الأصل في إيران.

ولا تشارك بكين في العقوبات التكنولوجية المفروضة على حليفتها موسكو.

ومع ذلك، يجري العثور بشكل متكرر على مكونات من دول أوروبية أو الولايات المتحدة في الأسلحة الروسية، على الرغم من أن تصديرها إلى روسيا محظور.