سويسرا تبدي أسفها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية

تترنح سويسرا جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، بعدما أوضحت قائمة جديدة من البيت الأبيض تفاصيل الرسوم البالغة 39 % على الصادرات السويسرية للولايات المتحدة، وهي النسبة التي تخطت أسوأ مخاوف البلاد.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل الماضي عن رسوم جمركية مزمعة بنسبة 31 % على سويسرا.

وأعربت الحكومة في برن عن أسفها إزاء هذه الخطوة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "يلاحظ المجلس الاتحادي بأسف شديد أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات الثنائية وموقف سويسرا البناء للغاية منذ البداية، تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية أحادية على الواردات من سويسرا".

وبالنسبة الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 15 %. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في السابع من أغسطس، بعد إرجاء تطبيقها اليوم الجمعة بإشعار قصير الأجل.

ووصفت رابطة الأعمال السويسرية "إيكونومي سويس" الرسوم بأنها غير مبررة، مشيرة إلى أنها "عبء ثقيل للغاية على الاقتصاد السويسري".