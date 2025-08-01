 ترامب يفرض رسوما جمركية 35% على واردات كندا بسبب نقص التعاون لوقف تهريب مادة مخدرة - بوابة الشروق
الجمعة 1 أغسطس 2025 10:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يفرض رسوما جمركية 35% على واردات كندا بسبب نقص التعاون لوقف تهريب مادة مخدرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 10:47 ص

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من كندا من 25% إلى 35% اعتبارا من اليوم الجمعة، متذرعا بنقص التعاون لوقف تهريب مادة مخدرة غير قانونية.

وأعلن البيت الأبيض في ساعة متأخرة أمس الخميس أن كندا أخفقت في "بذل المزيد من أجل اعتقال المهربين والمجرمين الهاربين، وضبط المواد المخدرة غير القانونية".

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا إذا لم يتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بحلول اليوم الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حدده للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول.

ولم يتم إدراج كندا على قائمة ترامب للرسوم الجمركية المحدثة لباقي دول العالم التي أعلنتها الولايات المتحدة في ساعة متأخرة أمس، ومن المقرر أن تسري هذه الرسوم اعتبارا من 7 أغسطس/ آب الجاري.


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