مدير أمن البحر الأحمر يعتمد الحركة الداخلية للضباط

اعتمد اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمود حجازي، مدير مباحث المديرية، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية الأمن.

شملت الحركة تجديد الثقة في العميد محمد ثروت رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، والعميد حسين أبو فول رئيسًا لمباحث المرور، بالإضافة إلى تجديد الثقة في كلٍّ من: العقيد مصطفى حلمي، مفتش مباحث قسم ثانٍ الغردقة، والعقيد إسلام عبد الحميد، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.



كما تم تكليف المقدم رامي عاطف رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم محمد نصر رئيسًا لقسم التحريات، وتعيين المقدم يوسف عبد الفتاح رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ الغردقة، والمقدم أحمد حسين رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مختار الشوربجي رئيسًا لمكافحة المخدرات.



وتقرر أيضًا: تعيين المقدم حمدي السيد رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والرائد يوسف سمير رئيسًا لمباحث القصير، والرائد محمود السيد لمباحث مرسى علم، والمقدم محمد رجب لمباحث الشلاتين.



كما تم تجديد الثقة في العقيد أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب، وتكليف المقدم مصطفى عكاشة مفتشًا لمباحث سفاجا.