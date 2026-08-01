وزير النفط العراقي: نعمل على إيجاد مرونة أكبر في عمليات تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية

صرح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم السبت، بأن العراق يعمل على إيجاد مرونة أكبر في عمليات تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر إيجاد بدائل تصديرية تدعم زيادة الإيرادات وتقلل الاعتماد على المنافذ التقليدية.

وقال الوزير خضير، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي بوزارة النفط العراقية، إن "زيارتنا اليوم إلى تركيا تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي بشأن اتفاقية نقل وتصدير النفط الخام عبر الأنبوب العراقي – التركي وصولاً إلى ميناء جيهان، وبما يسهم في زيادة الطاقات التصديرية، وتوفر مرونة أكبر في عمليات تصدير النفط الخام".

وأضاف، "نعمل على إيجاد بدائل تصديرية تدعم زيادة الإيرادات وتقلل الإعتماد على المنافذ التقليدية"، مشيرا إلى أنه سيبحث في تركيا زيادة منافذ التصدير وتعظيم الإيرادات واستكمال المباحثات والتفاهمات المشتركة بين البلدين في قطاع النفط والطاقة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلدين .

ويبدأ وزير النفط العراقي اليوم زيارة إلى تركيا للتوقيع على اتفاقية نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي.

ويخطط العراق إلى رفع معدل الصادرات النفطية الى مستوى 770 ألف برميل يوميا عبر مينائي جيهان التركي وبانياس السوري بالتدريج لتحقيق إيرادات مالية لدعم الموازنة الاتخادية بعد توقف شبه تام لصادرات النفط الخام العراقية عبر مضيق هرمز.