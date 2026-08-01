انطلقت فعاليات حملة "100 يوم صحة" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، للعام الثالث على التوالي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خارج وداخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بمختلف مدن المحافظة.

وحرص الدكتور محمد عبدالهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، على تفقد فعاليات الحملة بمركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، والوقوف على جاهزية الفرق الطبية لاستقبال المستفيدين من الحملة.

واستمع مدير الفرع، إلى آراء المواطنين المترددين على المركز للاستفادة من خدمات الحملة، والتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأكد أهمية الاستماع إلى المواطن باعتباره محورًا رئيسيًا في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربته داخل المنشآت الصحية.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن فعاليات الحملة تتضمن خطة متكاملة لتكثيف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بمختلف مدن المحافظة، إضافة إلى إطلاق الفرق الطبية لتجوب أحياء المدن.

وأوضح أن الحملة تستهدف تقديم حزمة متنوعة من خدمات المبادرات الرئاسية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للفرع، تتضمن الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفحص وعلاج الأورام السرطانية، وفحوصات المقبلين على الزواج، والعناية بصحة الأم والجنين، إلى جانب الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

وأكد أن جهود الحملة لا تتوقف داخل أسوار المنشآت الصحية، حيث تشارك الفرق الطبية والتوعوية بالفرع في تنفيذ جلسات وفعاليات ميدانية خارج نطاق المنشآت، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم، والتعريف بخدمات المبادرات الرئاسية، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات والكشف المبكر، إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الصحية اللازمة.

وأشار إلى أن الحملة انطلقت تحت شعار "عام صوت المريض.. ودعم المريض"، بما يعكس توجهًا يضع المريض في قلب منظومة الرعاية الصحية، ويؤكد أن رحلة الرعاية لا تبدأ من العلاج فقط، وإنما تمتد من التوعية والوقاية والكشف المبكر إلى التشخيص والمتابعة، وضمان حصول المواطن على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.

وأكد أن فرع الهيئة يعمل على تكثيف جهوده خلال أيام الحملة، من خلال دعم فرق العمل، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية والوصول بخدمات الرعاية الصحية والوقائية إلى أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة.