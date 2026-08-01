ألونسو: سعداء من أجل مودريك ونريده معنا في الموسم الجديد

يرى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن الأوكراني ميخايلو مودريك قد يكون جزءًا من الفريق خلال الموسم الجديد، موسم 2026-2027، بعد انتهاء أزمة إيقافه بسبب قضية المنشطات.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس، الجمعة، انتهاء إجراءات مكافحة المنشطات الخاصة بمودريك، ليصبح اللاعب مؤهلًا لاستئناف مسيرته الكروية بعد غياب منذ ديسمبر 2024، بعدما كان مهددًا بالإيقاف لمدة أربع سنوات، قبل أن تُغلق القضية رسميًا.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات عقب المباراة الودية أمام توتنهام: «نحن سعداء من أجل مودريك، وخاصة من أجله هو شخصيًا، ربما لا نستطيع أن نتخيل ما الذي مر به خلال هذه الفترة.. نريده أن يكون جزءًا من الفريق، وهو يحظى بدعم الجميع».

وأضاف: «الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكن بعدما تغيرت الظروف ستبدأ الأمور في التحرك، هو يريد لعب كرة القدم والعودة إلى الفريق، ولا شك أن ما مر به كان صعبًا للغاية».

وأوضح: «شاهدته مع شاختار دونيتسك، ورأيت تأثيره وقدرته الكبيرة في المواجهات الفردية، يستطيع صناعة الكثير من الفرص بنفسه، إنه لاعب مميز، لكنه يحتاج إلى الوقت».

وخسر تشيلسي في مباراة ودية أمام توتنهام بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.