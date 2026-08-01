وكيل الزراعة بالمنوفية لـ«الشروق»: إزالة 161 حالة تعد واسترداد 5 أفدنة و3 قراريط و11 سهما

أكد المهندس محمد عزت عجور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 161 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 5 أفدنة و3 قراريط و11 سهما، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

وقال عجور، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن حملات الإزالة نُفذت بالتنسيق بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات الدولة باسترداد الأراضي الزراعية وإزالة جميع أشكال التعديات عليها.

وأضاف أن الحملات استهدفت التعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي تعديات جديدة لمنع تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية تواصل التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين.

وأوضح أن حملات إزالة التعديات مستمرة وفق خطة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.