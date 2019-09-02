فريق برنامج أطفال بلا مأوى ينقذ مشرد في الإسكندرية

تلقي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بمحافظه الإسكندرية إخطارا يفيد بوجود مشرد يدعى م.م يبلغ من العمر 46 عاما بمنطقه سيدي بشر وأنه يعاني أمراض جلدية خطيرة والتهابات شديدة.

ووفق بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، فقد استجاب فريق البرنامج وتم التعامل مع الحالة وتقديم الخدمة الطبية المناسبة، حيث قام فريق إدارة الحالة بعمل دراسة مبدئية له، وعلى الفور تم نقل الحالة لدار الهدايا بالإسكندرية لتلقي الحماية والرعاية اللازمة.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين، الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة (16439) و(16528)، أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/.