أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم، لـ4 .9 ملايين قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، موجهة بضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.



وأشارت الوزيرة، فى تصريحات أمس، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من صباح اليوم الأول من شهر سبتمبر.



وأوضحت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد لـ3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.



ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من 10 سبتمبر الحالى.



وقال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى محمد سعودى، إنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.