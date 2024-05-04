نبيل فهمي: أي اتفاق بشأن حرب غزة يجب أن يكون إنسانيا أكثر منه سياسيا

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّه إذا تم التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيجب أن يكون إنسانيا أكثر منه سياسيا.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن الطرف الإسرائيلي لن ينفذ الاتفاق (حال التوصل إليه) بشكل كامل.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة لا تتطلب المصطلح الدبلوماسي الشهير «الغموض الإيجابي» لكنّها تستلزم الوضوح الصارم والقاطع.

وتابع: «إذا نجحنا في التوصل لاتفاق، فلا أعتقد أن إسرائيل ستلتزم به سواء على المدى المتوسط أو الطويل».

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له موقف معلن وهو اجتياح مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) حتى إذا تم التوصل لاتفاق، واصفا ذلك بأنه موقف يتعارض مع المنطق.