44 شهيدا في غارات وقصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، إلى 44 شهيدا جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأوضح مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 27 مواطنا استشهدوا في محافظة غزة وشمال غزة، كما استشهد 14 آخرين في محافظة خان يونس، وثلاثة في المحافظة الوسطى.

وأشار إلى أنه من بين الشهداء، أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومواطنة إثر قصف مدفعي استهدف محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وثلاثة إثر قصف الاحتلال جباليا البلدة شمال قطاع غزة.

وأضاف، أن مواطنا استشهد في قصف مدفعي للاحتلال على وادى السلقا شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,156، والإصابات إلى 132,239، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.