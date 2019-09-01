الجامعة العربية: نتائج قمة بيروت الاقتصادية ستعرض أمام «قمة العالم للتنمية المستدامة» بنيويورك

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، إنه من المنتظر أن تعرض نتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في (بيروت ) العام الماضي على "قمة العالم للتنمية المستدامة" المقرر عقدها يومي الرابع والعشرين ، والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري في "نيويورك".

وأشارت - في كلمة خلال الجلسة المغلقة للجنة ، وزعتها الجامعة العربية - إلى أن اللجنة الاجتماعية التابعة للدورة "ال104 " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك ، مشيرة إلى أنه يأتي في مقدمة جدول أعمال اللجنة، إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة في شهر مارس " 2020" ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية.

ونوهت بأهمية النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عرض على اللجنة في ضوء استكماله كافة الإجراءات المطلوبة، وبوصفه الآلية العربية المعنية بأوضاع السكان في الدول العربية.

وأشارت إلى أن الملف الاجتماعي للدورة "ال104 " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية.

ومن جانبه ، صرح أنور حمام ، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدولة فلسطين"رئيس الاجتماع" بأن جدول الأعمال تناول العديد من البنود التي تستهدف إحداث تنمية اجتماعية عربية جوهرها الإنسان، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، خاصة ما يتعلق بالفئات "المهمشة " والضعيفة ، وكبار السن ، والأطفال ، وذوي الإعاقة ، ةوالمرأة وما يتعلق بمكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي.

وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندا مقدما من دولة فلسطين لإنشاء المركز العربي لدراسات "التمكين الاقتصادي".

كما تضمن جدول الأعمال عددا من البنود الهامة ، يأتي في مقدمتها تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقررعقدها في مارس"٢٠٢٠ " ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير الماضي.

كما ناقشت اللجنة النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية وافتتاح البرلمان للطفل في إمارة الشارقة ومشروع لحماية المراة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والأطعمة" ،ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

كما بحثت مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية،وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة، وإقامة معرض سنوي على مستوى الدول العربية للمشاريع الاقتصادية الأسرية للتعريف بقصص نجاح مساهمات الأسر ، وتثمين مساهمتها في تحسين أوضاعها الاجتماعية.