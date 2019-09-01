شتاينماير يعتزم طلب الصفح من بولندا على الإرهاب الألماني إبان النازية

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يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يطلب من الشعب البولندي بمناسبة حلول الذكرى الثمانين على بداية الحرب العالمية الثانية "الصفح" على حرب الإبادة التي شنها الألمان عليهم وأودت بحياة الملايين.

وقال مخطوط كلمة نشره مكتب رئاسة الجمهورية الألمانية مساء الجمعة ومن المقرر أن يلقيها شتاينماير صباح غد الأحد خلال الاحتفالية التذكارية بمدينة فيلن البولندية: "لقد كان الألمان هم من مارسوا الجرائم ضد البشرية في بولندا".

كانت مدينة فيلن أول هدف لهجوم سلاح الجو الألماني يوم الأول من سبتمبر 1939، فمات خلال الهجوم 1200 شخص وفقا للمصادر البولندية.

ويواصل شتاينماير في خطبته التي يلقيها صباح الغد: "أنحني أمام ضحايا الهجوم على فيلن ، وأنحني أمام الضحايا البولنديين خلال السيادة العنيفة لألمانيا على بولندا وأرجوالصفح".

ويتوقع حضور الرئيس البولندي أندريه دودا هذه الاحتفالية.

كان شتاينماير وصل مساء اليوم السبت إلى مدينة لودتس حيث يجري محادثات ثنائية مع مضيفه دودا.