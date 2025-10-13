الصليب الأحمر يتسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن الصليب الأحمر تسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشرهما عبر حسابه بمنصة "إكس".

وقال أدرعي في البيان الأول: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده تابوتيْن يعودان إلى مختطفين (أسيرين)" و"هما الآن في الطريق إلى قوة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) داخل غزة".

وفي وقت لاحق، أفاد في بيان ثان بأن أفراد الصليب الأحمر تسلموا "تابوتيْن يعودان إلى مختطفين (أسيرين) وهما بالطريق إلى الجيش والشاباك داخل غزة حيث يوجد تابوتيْن إضافيين (الذين تم تسلمهما في وقت سابق)".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" أنها ستسلم الاثنين، رفات 4 أسرى إسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان أنها "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم اليوم الاثنين جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز".

ولم توضح كتائب القسام تفاصيل أخرى بشأن تفاصيل عملية تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 28 وفق تقديرات تل أبيب.

وتعليقا على ذلك، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إعلان حركة "حماس" تسليم رفات 4 أسرى اليوم هو "إخلال بالالتزامات".

وقبل يومين، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، أن بعض جثث الأسرى الإسرائيليين، ما زال مكانها غير معروف.

فيما نصت وثيقة اتفاق غزة التي نشرتها هيئة البث سابقا، على أن تسلم حركة حماس جميع المعلومات التي بحوزتها حول القتلى الإسرائيليين إلى آلية مشتركة سيتم إنشاؤها بمشاركة قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.