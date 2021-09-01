رونالدو: هذا الرجل المفتاح الرئيسي في عودتي لمانشستر يونايتد

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بعودته مجددًا لصفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه السير أليكس فيرجسون في عودته للشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن عودة رونالدو مجددًا للفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت بالأمس، بعد 12 عامًا من رحيل النجم البرتغالي عن صفوف الشياطين الحمر قضاها في ريال مدريد وفريق السيدة العجوز.

وتحدث رونالدو عن شعوره بالعودة مجددًا لصفوف مانشستر يونايتد في مقابلة حصرية أجراها مع الموقع الرسمي للنادي، قائلًا:" لدي تاريخ رائع مع هذا النادي، لقد كنت متواجدًا فيه عندما كنت بعمر الـ18 عامًا وبالطبع سعيد بالعودة إليه مجددًا بعد 12 عامًا، لذلك أنا سعيد للغاية وأتطلع لبدء مباراتي الأولى معهم".

وأشار رونالدو للدور الذي لعبه السير أليكس فيرجسون في عودته مجددًا لمانشستر يونايتد، قائلًا:" الجميع يعلم منذ أن وقعت لمانشستر يونايتد في سن الـ18 عامًا، كان السير أليكس فيرجسون هو المفتاح الرئيسي في هذا، أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر يونايتد عندما كنت في سبورتنج لشبونة، إنه بمثابة أب لي في عالم كرة القدم".

وأضاف:" لقد ساعدني كثيرًا وعلمني العديد من الأشياء، وفي وجهة نظري لعب دورًا كبيرًا بسبب علاقتنا بعضنا البعض، ونحن على اتصال دائم طوال الوقت، إنه شخص لا يصدق وأحبه كثيرًا، وكان المفتاح الرئيسي لأتواجد هنا الأن بتوقيعي مع مانشستر يونايتد".

وأوضح النجم البرتغالي:" أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته، انتقلت من يوفنتوس الآن إلى مانشستر، إنه فصل جديد وأنا سعيد للغاية، وأريد الاستمرار مرة أخرى لصنع التاريخ، لمحاولة مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج رائعة والفوز بالألقاب".