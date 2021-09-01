وعبر السفير الفرنسي -خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي- عن "ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنه مثال يحتذى به من قبل دول المنطقة، عن طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة"، حسبما ذكرته قناة (السومرية) الإخبارية.

بدوره، أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأشاد الكاظمي، "بالدور الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخرا؛ وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا".