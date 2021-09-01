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إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر لأسباب مالية واقتصادية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:41 ص

أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في الجزائر لأسباب مالية واقتصادية، مؤكدة على عمق العلاقات بين أديس أبابا والجزائر.

وقالت سفارة إثيوبيا بالجزائر إنه بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب آثار وباء كورونا وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

وأضافت: "سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم في أديس أبابا، اعتبارا من 10 أكتوبر 2021".

وذكر بيان للسفارة الثلاثاء أنه "يمكن إعادة النظر في القرار في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي".

وأكدت أن هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادلين.

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