 الصين تعزل 21 مليون شخص في تشنجدو بعد تفش لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الصين تعزل 21 مليون شخص في تشنجدو بعد تفش لفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:50 م

عزلت السلطات الصينية مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الخميس، صدرت أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم، وتم تعليق حوالي 70% من الرحلات الجوية من وإلى المدينة، التي تعد مركز عبور رئيسيًا في مقاطعة سيتشوان ومركزًا حكوميًا واقتصاديًا.

وتأخر بدء الفصل الدراسي الجديد، على الرغم من استمرار تشغيل وسائل النقل العام، والسماح للمواطنين بمغادرة المدينة لظروف خاصة.

وبموجب القواعد المعلنة اليوم الخميس، يُسمح لفرد واحد فقط من كل عائلة، ثبتت سلبية نتيجة اختبار كورونا له، بالخروج يوميًا لشراء الضروريات.

ولم يصدر أي تعليق بشأن موعد رفع الإغلاق.

وأدت إجراءات مماثلة إلى حبس ملايين الأشخاص في منازلهم في مدينة داليان الشمالية الشرقية، وكذلك شيجياتشوانج، عاصمة مقاطعة خبي المتاخمة للعاصمة بكين.

وسجلت المدينة الصينية حوالي 1000 إصابة بكورونا، في أحدث تفشٍ للفيروس، ولم تسجل أية وفيات، لكن الإجراءات تعكس التزام الصين الصارم بسياسة «صفر كورونا»، التي فرضت خسائر كبيرة على الاقتصاد.

وتقول الصين إن الإجراءات ضرورية لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع، والذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.


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