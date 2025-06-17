ترامب: هجمات إسرائيل على إيران لن تتباطأ

• في تصريح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء عودته من قمة زعماء مجموعة السبع في كندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ فجر الجمعة الماضي "لن تشهد أي تباطؤ".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء عودته من قمة زعماء مجموعة السبع في كندا، أمس الاثنين.

وأوضح ترامب أنه سيتابع تطورات الشرق الأوسط من غرفة العمليات في البيت الأبيض، مؤكداً رغبته في "نهاية حقيقية" بخصوص الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف أنه لم يصرّح أثناء مغادرته كندا بأنه يسعى إلى "هدنة" مع إيران، بل أكد على ضرورة تخلي طهران تماماً عن خططها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وردا على سؤال عمّا إذا كان هناك ما يدل على أن كوريا الشمالية أو روسيا تقدم مساعدات لإيران، نفى ترامب وجود مثل هذه المؤشرات.

وعن إمكانية إرسال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جاي دي فانس للتفاوض مع إيران، أجاب ترامب قائلاً: "هذا ممكن لكن هذا يعتمد على ما سيحدث بعد عودتي إلى واشنطن".

وأكد ترامب أن إيران "تدرك جيداً أهمية عدم المساس بالجيش الأمريكي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سترد "بحزم" إذا تعرض مواطنوها للأذى.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تدخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني، أعرب ترامب عن أمله في أن يتم ذلك دون الحاجة إلى مثل هذا التدخل.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.



