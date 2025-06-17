الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافها بدقة داخل الأراضي المحتلة

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس "انطلقت وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها".

وقال الحرس الثوري، في البيان السادس لعملية "الوعد الصادق 3"، والذي أوردته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية:"نحيط أبناء الشعب الإيراني العزيز، بأن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس قد انطلقت قبل لحظات، وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها".

وأضاف:"أدّت الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل الذي يتلقاه العدو من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكه لأحدث التقنيات الدفاعية وأكثرها تطورًا، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة وفعالية قصوى داخل الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن "العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ سحقاً ستتواصل ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى القضاء التام عليه".