إلغاء إضراب جماعي للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

أعلن الأسرى الفلسطينيون، إلغاء إضراب جماعي عن الطعام كان مقررا اليوم الخميس في سجون إسرائيل.

وقال بيان صادر عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" وزع على الصحفيين، إنه تقرر "وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات بشكل دوري".

واعتبر البيان أن "تراجع العدو عن إجراءاته إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر".

وكان من المقرر أن يبدأ نحو ألف أسير فلسطيني كدفعة أولى مساء اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام، من مختلف السجون الإسرائيلية مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الخطوة تأتي "كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر مارس الماضي بشأن تحسين أوضاع احتجازهم".

وتعتقل إسرائيل زهاء 4500 أسير فلسطيني من بينهم 31 سيدة ونحو 175 قاصرا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداري، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.