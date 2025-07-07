انتحار وزير النقل الروسي السابق بعد ساعات من إقالته

مها الصغير تعتذر عن سرقتها لوحة من أعمال الفنانة الدنماركية ليزا لاش: آسفة وزعلانة من نفسي

«عائشة لا تستطيع الطيران» و«كان ياما كان في غزة» فى المسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي