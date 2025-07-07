 انتحار وزير النقل الروسي السابق بعد ساعات من إقالته - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انتحار وزير النقل الروسي السابق بعد ساعات من إقالته

موسكو - (أ ب)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 5:40 م

أعلنت السلطات الروسية العثور على وزير النقل السابق رومان ستاروفويت متوفيا إثر عملية انتحار واضحة بعد ساعات من إقالته من منصبه.

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