انتحار وزير النقل الروسي السابق بعد ساعات من إقالته

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أعلنت السلطات الروسية العثور على وزير النقل السابق رومان ستاروفويت متوفيا إثر عملية انتحار واضحة بعد ساعات من إقالته من منصبه.