أكسيوس: نسبة الجياع في الولايات المتحدة تضاعفت خلال عدة سنوات

أفاد موقع "أكسيوس" استنادا إلى بيانات شركة الأبحاث "مورنينج كونسالت" بأن عددا متزايدا من البالغين في الولايات المتحدة صاروا يواجهون نقصا في الغذاء خلال بضع سنوات.

وكتب الموقع: "في مايو الماضي، واجه 15.6% من البالغين الأمريكيين نقصا في الغذاء - أي ما يقارب ضعف النسبة المسجلة في عام 2021".

وأوضح أن هذه الديناميكية مرتبطة بتخفيضات برامج الدعم الاجتماعي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مزايا برنامج "SNAP" (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية - وهو برنامج حكومي للمساعدة الغذائية لذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة) والمزايا الضريبية للأسر التي لديها أطفال، والتي كانت سابقا تساعد في خفض مستويات الفقر وتسمح للنفاق أكثر على المواد الغذائية، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

كما أشار "أكسيوس" إلى أن الطلب على مساعدة بنوك الطعام الخيرية في بعض المناطق زاد بأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات، وأن المزيد من التخفيضات في الإعانات الغذائية التي أقرها الكونغرس قد تفاقم الوضع أكثر في السنوات المقبلة.