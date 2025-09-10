مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يحذر من عواقب تعديات إسرائيل الإجرامية على قطر

حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاربعاء من العواقب الوخيمة جرّاء أعمال الاحتلال الإسرائيلي والتي كان اخرها الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

وأدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

جاء ذلك في بيان ألقاه بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد فيه تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاربعاء

وجدّد بن خثيلة في البيان إدانة المملكة الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك سياسات التهجير والحصار والتجويع، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.

كما أدانت المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عدد من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية.

وأضاف بن خثيلة أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.