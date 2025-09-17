وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي يزور الرياض حاليا ، تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الثلاثاء أن وزير الدفاع السعودي، بحث مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "العلاقات السعودية الإيرانية وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".

وذكر وزير الدفاع السعودي أنه ناقش مع لاريجاني عبر حسابه على منصة "إكس"عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك."

وكان لاريجاني زار الرياض الثلاثاء والتقى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر اليمامة ، وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.