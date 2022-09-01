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مصر
جنوح ناقلة نفط طولها 252 مترا في قناة السويس وجهود كبيرة لتعويمها
فيديو.. ما هو النشوز عند الرجل والمرأة من وجهة نظر الشرع؟ عالم أزهري يوضح
النائب علاء عابد: زيادة الدعم للأسر لـ300 جنيه يعكس مدى إنسانية الرئيس
إطلاق المرحلة الثانية لاستخراج وإعادة تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير
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بايدن يهاتف الكاظمي بعد أحداث المنطقة الخضراء
الأسير العواودة ينهي إضرابه عن الطعام بعد اتفاق للإفراج عنه من سجون إسرائيل
كورونا الجزائر: تسجيل 32 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
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محمود حمادة: ننتظر بداية جديد للفراعنة مع فيتوريا.. والأهلي لم يتواصل معي
مروان عطية: لم أتوقع انضمامي للمنتخب.. وموافقة الاتحاد شرط رحيلي للزمالك
أمير مرتضى يعلن موعد عودة لاعبي الزمالك للتدريبات وموقف مباراة إليكت
رأي
فن
دنيا سمير غانم عن فيلم «تسليم أهالي»: كنت حريصة على تقديم فيلم يصلح لكل الأسرة
دنيا سمير غانم عن رحمة أحمد في الكبير أوي: ليست النسخة الثانية من هدية
عمر خيرت يشعل مهرجان القلعة بموسيقى «مافيا» مرتين تلبية لرغبة الجمهور
دنيا سمير غانم تكشف سبب خلافها مع المنتج والممثل هشام جمال
مال وأعمال
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مواطن
بيانات التضخم فى أغسطس قد تدفع المركزى الأوروبى إلى اتخاذ قرارات جريئة برفع الفائدة
رئيس شعبة الأرز: زيادة الأسعار بسبب تأخر المحصول
معيط: مصر وفرت احتياجات المواطنين من السلع خلال الأزمات التي تضرب العالم
حوادث وقضايا
إصابة شخص في حريق مطعم بأكتوبر
ضبط محاولتى تهريب جمركى لعدد من أقراص الترامادول المخدرة بمطار القاهرة
سجن شخص 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في المخدرات في طما بسوهاج
مرافق الدقهلية تحرر 151 محضرا في حملة بمدينة المنصورة
تليفزيون
عضو أمناء الحوار الوطني: تلقينا 96 ألف مقترح وموضوع.. عدد كبير منها يتناول معاناة المواطن
دنيا سمير غانم مدافعة عن شيرين عبد الوهاب: قمر تقول وتعمل اللي هي عاوزاه
دنيا سمير غانم: رفضنا عروض كثيرة لعرض حياة أس