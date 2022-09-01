 عضو أمناء الحوار الوطني: تلقينا 96 ألف مقترح وموضوع.. عدد كبير منها يتناول معاناة المواطن - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 12:47 ص القاهرة القاهرة 24°