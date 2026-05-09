رئيس وزراء باكستان يزور الصين من 23 حتى 25 مايو

ذكرت مصادر أنه من المقرر أن يزور رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الصين في الفترة من 23 حتى 25 مايو، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في قطاعات رئيسية.

وخلال الزيارة، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وسيشارك شهباز شريف أيضا في فعاليات بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بين باكستان والصين.

وتابعت المصادر أنه من المتوقع التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومناقشة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتجارة والاستثمار والتعاون الثنائي الأوسع نطاقا بين الدولتين.