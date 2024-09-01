ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إعلامي، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 سفينة متنوعة، بينما غادرته 14 سفينة، وبذلك يصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفا و370 طنا، تشتمل على 3951 طن يوريا، و5256 طن أسمنت، و5911 طن رمل، و2474 طن كلينكر، و14 ألفا و778 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و930 طنا، تشتمل على 12829 طن قمح، و12451 طن ذرة، و4533 طن حديد، و1462 طن خشب زان، و6212 طن خردة، و1443 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1280 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الواردة 283 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3309 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93 ألفا و995 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178 ألفا و233 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3631 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4423 شاحنة.