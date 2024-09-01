فتح ترد على العدوان الإسرائيلي على الضفة: لو خايف من الألغام خليك بعيد

قال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية جمال نزال، إنَّ إسرائيل ثور هائج ووحش مفترس يقتل ويخرب في كل الأنحاء سواء في غزة غزة أو الضفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن إسرائيل تعمل منذ تسعينات القرن الماضي على تدمير آثار اتفاقية أوسلو ومحو أي وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس استهدافًا ممنهجًا لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يؤدي لتدمير وتخريب على صعيد واسع، ما يفرض أعباء خطيرة على المجتمع الفلسطيني.

ولفت إلى أن إسرائيل تعيث فسادًا في جنين وتحرث الشوارع حرثًا بزعم أنها تبحث عن ألغام، متابعًا: "يا أخي إذا إنت خايف من ألغام مين قالك تدخل مدينتي، خليك بعيد وسيب الألغام تكون مشكلة داخلية للشعب الفلسطيني».

ونوه بأن مساعي إسرائيل هي التصعيد في هذه الآونة، متمنيا حدوث ضغط عالمي على إسرائيل وأن يدرك العالم مخاطر ما يحدث.

وأفاد بأن إسرائيل تزيد الضغوط على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة، وتأمل بأن تنجح في تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.



ومنذ منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002.

ويتخلل العدوان، أعمال تدمير وتخريب على نطاق واسع، مع محاصرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية متفاقمة.