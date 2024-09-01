الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "الولايات المتحدة، على الرغم من العديد من التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، منخرطة بشكل مباشر في الصراع حول أوكرانيا. إنهم يظهرون ميلا لزيادة درجة التورط في هذا الصراع"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها موقف عدائي علني تجاه روسيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة هاجمت باستمرار مصالح روسيا وضغطت على البلاد لعدة عقود.

علق بيسكوف، على الوعود الانتخابية للمرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بحل القضايا الإشكالية، قائلا: "لا أعتقد أن هناك عصا سحرية. من المستحيل فعل أي شيء خلال 24 ساعة".

وأوضح أن "التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة لانتهاك مصالح بلادنا تجاوز المستويات المقبولة".

وأضاف: "كانت فترة رئاسة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تتويجا لكل هذه العمليات فيما يتعلق بمصير العلاقات الثنائية، وهي الآن بالفعل، تاريخيا، على الأرجح، في أدنى مستوياتها".

وقال بيسكوف متحدثا عن نتائج رئاسة بايدن للعلاقات بين البلدين: "لقد وصلنا إلى نقطة الانهيار، والتي ربما كانت تقترب لا محالة".

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن في أدنى مستوياتها التاريخية. وأوضح أنه "لا توجد احتمالات للدخول في مسار النمو حتى الآن".

وأشار إلى أن "الافتراضات بأن الرئيس الأمريكي الجديد سيعلن في خطاب تنصيبه عن انتهاء الدعم لأوكرانيا ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، هي افتراضات خارجة عن نطاق الخيال".