الكرملين يقلل من أهمية فكرة الحل السريع الذي يقترحه ترامب في الحرب مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد في موسكو، إن روسيا لا تتوقع نجاحا سريعا للوساطة في حسم الحرب في أوكرانيا إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ووأوضح بيسكوف، في مقتطفات من مقابلته مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" المقرر أن يتم بثها عبر التلفزيون الروسي اليوم الأحد: "لا أعتقد أن هناك عصا سحرية، ولا يمكن القيام بذلك في يوم واحد".

وكان بيسكوف يعلق على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بأنه يستطيع في يوم واحد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأتها موسكو.

ومع ذلك، تلاعب بيسكوف بهذه الفكرة، قائلا إنه من المعقول أن "يعلن الرئيس الأمريكي القادم في خطاب تنصيبه أن الولايات المتحدة تؤيد السلام وبالتالي فإنها بصدد إنهاء دعمها لأوكرانيا."

وأضاف بيسكوف: "وحينذاك ربما يتغير شيء ما في التفكير في صباح اليوم التالي، وخاصة في كييف".

لكنه أكد أن هذا مجرد افتراض، في ضوء حجم الدعم الأمريكي للمجهود الحربي الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

وأوضح بيسكوف أن الولايات المتحدة، بالفعل تمثل إلى حد كبير طرفا في الصراع من خلال ما توفره من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، ووصف العلاقة بين موسكو وواشنطن بأنها أسوأ مما كانت عليه "منذ عقود" نتيجة لذلك.

ورسميا، تمسك بيسكوف بالموقف القائل إن روسيا لا تفضل أحدا في الحملة الانتخابية بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.