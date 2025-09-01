الهند تشهد أقوى نمو في قطاع التصنيع منذ أكثر من 17 عاما

أظهرت البيانات النهائية لاستطلاع للرأي صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في الهند توسع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 17 عاما، في ظل نمو قوي للطلبيات والإنتاج، إلى جانب ظروف الطلب القوية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك "إتش إس بي سي" ليصل إلى 3ر59 نقطة في أغسطس، مقابل 1ر59 نقطة في يوليو. وتشير أي قراءة تزيد على 50 نقطة إلى وجود نمو في القطاع، وقد جاءت القراءة الأخيرة أقل من التقدير الأولي البالغ 8ر59 نقطة.

ونمت أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من خمسة أعوام، حيث يرتبط ذلك بتحسين مواءمة العرض مع الطلب.

كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنفس القدر تقريبا الذي كانت شهدته في يوليو، والذي كان الأسرع منذ 57 شهرا، مدفوعة بانتعاش الطلب إلى جانب الإعلانات الإيجابية.