وقوع زلزال في منطقة بركانية قرب نابولي بإيطاليا

أفادت السلطات الإيطالية بأن زلزالا بلغت قوته 0ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بالقرب من مدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا اليوم الاثنين.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين إنه تم تسجيل الزلزال الرئيسي حوالي الساعة 4:55 صباحا بالتوقيت المحلي (02:55 بتوقيت جرينتش).

وسبق الزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات الأضعف، حيث تم تسجيل نحو 40 هزة أرضية وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ويقع مركز الزلزال في بركان حقول فليجريان، الواقع إلى الغرب مباشرة من مدينة نابولي في إقليم كامبانيا.

وتعرضت المنطقة للعديد من الهزات خلال الأشهر الأخيرة، منها زلزال بلغت قوته 6ر4 درجة على مقياس ريختر في يونيو.

وأصدرت السلطات تحذيرا من اللون الأصفر، داعية السكان إلى توخي الحذر.