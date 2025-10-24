هل ظهرت الكوبرا في المحلة؟ فزع بين أهالي كفر العجرمة وتحرك عاجل للطب البيطري

سادت حالة من القلق والذعر بين أهالي قرية كفر العجرمة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب تداول صور ومقاطع مصوّرة تُظهر ثعابين ضخمة الحجم يُشبه بعضها نوع "الكوبرا"، تتجول في الأراضي الزراعية القريبة من منازل القرية.

وأكد عدد من الأهالي أنهم شاهدوا هذه الزواحف في أكثر من موقع داخل القرية، خاصة في المناطق الزراعية والمنازل المجاورة لها، مطالبين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشارها وحماية السكان من أي مخاطر محتملة.

ومن جانبها، أوضحت مديرية الطب البيطري بالغربية أنها لم تتلق أي بلاغات رسمية حتى الآن بشأن ظهور ثعابين سامة أو كبيرة الحجم بالقرية، مشيرة إلى أنه فور تداول الأنباء تم توجيه لجنة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة لفحص المنطقة والتحقق من صحة ما تم تداوله.

وأكدت المديرية أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووزارة البيئة، وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من وجود أي تهديد حقيقي، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول صور قديمة، والإبلاغ فورًا عن أي حالات مشابهة عبر القنوات الرسمية.