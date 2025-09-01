يسرائيل هيوم: الحكومة تدرس خطة للسيطرة الجزئية على الضفة وسيادة على كامل غور الأردن

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة للسيطرة الجزئية على الضفة الغربية، تتضمن فرض السيادة على كامل منطقة غور الأردن.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الخطة التي يقودها وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، تخالف توقعات عدد من الوزراء الذين يطالبون بضم أوسع، إذ تدعو فقط إلى سيادة جزئية على الضفة الغربية.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه الخطوة تحظى بإجماع واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويرى ديرمر أنها قد تحظى بقبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تتناقض الخطة مع النهج الأكثر شمولاً الذي يطالب بفرض السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

هذا وتناول اجتماع الحكومة، أمس الأحد، تناول التدابير المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، ومن بينها تطبيق السيادة.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مسئول حكومي كبير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، رغم توقعه مواجهة انتقادات أوروبية واسعة، لكنه في المقابل يستطيع ضمان اعتراف أمريكي كامل من الرئيس دونالد ترامب.