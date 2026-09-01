العاصفة الاستوائية إدوارد تقترب من تكساس ولويزيانا واحتمالات بهطول أمطار غزيرة وفيضانات

تتجه العاصفة الاستوائية "إدوارد" صوب ساحل الخليج الأمريكي منذ صباح اليوم الثلاثاء، مع توقعات بزيادة قوتها قبل أن تجلب معها أمطاراً غزيرة محتملة وفيضانات إلى أجزاء من ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقد تم تصنيف العاصفة مساء أمس الاثنين، بعد أن كانت منخفضاً استوائياً، مع توقعات خبراء المركز الوطني للأعاصير بوصولها إلى اليابسة في ولاية تكساس في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وصباح اليوم الثلاثاء، كان مركز العاصفة على بمسافة نحو 65 ميلاً (100 كيلومترا) جنوب-جنوب شرق كاميرون بولاية لويزيانا، ونحو 90 ميلاً (145 كيلومتراً) جنوب شرق بورت آرثر بولاية تكساس، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 40 ميلاً في الساعة (65 كيلومتراً في الساعة)، بينما كانت تتحرك باتجاه الغرب-الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كيلومتراً في الساعة).

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن المشكلة الأكبر المتوقعة من العاصفة هي الفيضانات. ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار يتراوح ارتفاعها بين 3 و6 بوصات (7-15 سنتيمتراً) في منطقة هيوستن الكبرى، مع وصول كميات في بعض مناطق الساحل العلوي للولاية إلى 9 بوصات (22 سنتيمتراً).

وبحسب المركز الوطني للأعاصير، ربما تتساقط كميات أمطار ارتفاعها أكثر من 4 بوصات (10 سنتيمترات) في الساعة، مما قد يتسبب في فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة والحضرية.