إحالة تعديلات قوانين «الكيانات الإرهابية» و«المرور» و«معاشات الشرطة» إلى لجان البرلمان

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للمجلس، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

كما أحال عبد العال مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، والمتعلق بمعاشات ضباط وجنود الشرطة.

وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشهدت الجلسة إحالة عبد العال سبعة قرارات لرئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وقرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019.

وتضمنت القرارات المحالة كذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018.

كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019