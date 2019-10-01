الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه على حساب الجونة

تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، بمواجهة قوية بينالاتحاد السكندري والجونة على استاد الإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً.

يدخل فريق الاتحاد السكندري - صاحب الأرض - هذا اللقاء بحثاً عن الفوز لتجاوز البداية السيئة للفريق في الجولة الأولى وتعرضه للهزيمة أمام الزمالك بهدف وحيد وبالتالي احتلاله المركز الأخير بجدول المسابقة.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري إلى الفوز بنقاط المباراة لاستعادة الفريق توازنه مع بداية المسابقة.

وفي المقابل يأمل الصربي نيبوشا المدير الفني لفريق الجونة في تحقيق الفوز وتعويض الهزيمة في الجولة من الإسماعيلي على أرضه ووسط جماهيره، ويحتل الجونة المركز قبل الأخير.

هذا وقد أقيمت أربع مباريات في الجولة الثانية للدوري وانتهت كلها بالتعادل وذلك على النحو التالي.. حرس الحدود مع وادي دجلة والمقاولون العرب مع سموحة وانتهت المباراتان بالتعادل الإيجابي 2/2 ، بينما تعادل إنبي مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما ، فيما لم تشهد مباراة نادي مصر مع أسوان أي اهداف.