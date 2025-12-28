ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا «مؤقتًا»، مشيرًا إلى أن «البلدين سيعودان إلى العيش بسلام، وفقًا للمعاهدة الأصلية التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا».

وتوجه في تدوينة عبر صفحته الرسمة بمنصة «تروث سوشيال»، بالتهنئة إلى زعيمي البلدين على «براعتهما في التوصل إلى هذا القرار السريع والعادل».

ونوه أن «الأمم المتحدة لم تساعد كثيرًا في إنهاء الحروب والصراعات التي تكفلت أمريكا بتسويتها خلال الـ11 شهرا الماضية».

وأضاف: «ربما أصبحت الولايات المتحدة هي الأمم المتحدة الحقيقية، التي لم تقدم سوى القليل من المساعدة في أي منها، بما في ذلك الكارثة الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا. يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ الانخراط بفاعلية في تحقيق السلام العالمي!».

ووقعت تايلاند وكمبوديا اتفاقية لوقف إطلاق النار لإنهاء أسابيع من القتال على طول حدودهما بسبب مطالب إقليمية متنافسة.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عند الظهر، وتدعو إلى وقف التحركات العسكرية ووقف انتهاك المجال الجوي للأغراض العسكرية.

كما تدعو الاتفاقية تايلاند، بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، إلى إعادة 18 جنديا كمبوديا تحتجزهم كأسرى منذ القتال السابق في يوليو. وكان إطلاق سراحهم مطلبا رئيسيا للجانب الكمبودي.

ووقع الاتفاقية وزيرا دفاع البلدين، الكمبودي تيا سيه والتايلاندي ناتافون ناركفانيت، عند نقطة تفتيش حدودية. وجاء ذلك في أعقاب محادثات استمرت ثلاثة أيام على مستوى أدنى بين مسؤولين عسكريين.

وتنص الاتفاقية على التزام الجانبين بوقف إطلاق نار سابق أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو والاتفاقيات اللاحقة.

وكان وقف إطلاق النار الأصلي في يوليو قد تم بوساطة ماليزية وبدفع من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بحجب الامتيازات التجارية ما لم توافق تايلاند وكمبوديا على ذلك.

وتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بمزيد من التفصيل في أكتوبر خلال اجتماع إقليمي في ماليزيا حضره ترامب.