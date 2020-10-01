جوتيريش: جائحة كورونا تؤكد استمرار حرمان المرأة من حقوقها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريدش، اليوم الخميس، إن وباء الفيروس التاجي أكد على "استمرار الحرمان من حقوق المرأة".



وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي وضع جدول أعمال لحقوق المرأة، قال جوتيريش، إن العالم لم يحقق "رؤيته الطموحة".



وأضاف جوتيريشً، إن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف في حياتها، و 12 مليون فتاة دون سن 18 عاما يتزوجن كل عام، والنساء لا يتمتعن إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية للرجال في جميع أنحاء العالم.



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "في بعض أجزاء العالم، يمكن تشبيه مستويات قتل الإناث بمنطقة حرب".



وقال جوتيريش إن النساء يتحملن وطأة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، حيث إن النساء العاملات في الأعمال التجارية غير الرسمية أول من يفقدن عملهن و"يعانين من جائحة خفية من العنف القائم على نوع الجنس".



وقال "ما لم نتصرف الآن، يمكن لـ "كوفيد-19" أن يقضي على جيل من التقدم الهش نحو المساواة بين الجنسين، فالأمر يبدأ بالتمثيل المتساوي للمرأة في المناصب القيادية، وفي الحكومات، ومجالس الإدارة، وفي مفاوضات المناخ، وعلى طاولة السلام".



وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أحيا أيضاً ذكرى مؤتمر عام 1995 الذي عقد في بكين، إنه يتعين على البلدان "أن تجعل من المساواة بين الجنسين معياراً اجتماعياً وحتمية أخلاقية يلتزم بها الجميع".