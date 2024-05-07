الاستخبارات الأوكرانية تكشف خططا روسية ضد زيلينسكي

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قالت السلطات الأمنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها كشفت عن خطط روسية لاستهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وساسة آخرين.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أنه تم احتجاز ضابطين مسؤولين عن الحماية الشخصية للرئيس من قطاع أمن الدولة الأوكراني لصلتهما بهجمات محتملة.

وذكرت تقارير أنهما زودا جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بمعلومات مقابل مبالغ مالية، وكان من المفترض أن يشاركا في الهجوم بنفسيهما.

وقال بيان جهاز الأمن الأوكراني في كييف: "كانت إحدى مهام جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي العثور على قاتل مأجور بين أفراد الجيش القريبين من الأمن الشخصي للرئيس حتى يأخذوا رئيس البلاد رهينة ويقتلوه". وبحسب المعلومات فرتبة كلا الضابطين هي "كولونيل".

وأكد مكتب المدعي العام الأوكراني التحقيقات والاعتقالات.

ورغم ذلك لم يرد تأكيد مستقل عن الواقعة من خارج سلطات الأمن الأوكرانية.

وتم تحديد فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني، وكيريلو بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية باعتبارهما هدفين محتملين.

ونشر جهاز الأمن الأوكراني ما وصفها بأنها محادثات تم التنصت عليها عرض فيها الجانب الروسي على ضابط أوكراني 50 ألف دولار مقابل معلومات والاشتراك في محاولة اغتيال.