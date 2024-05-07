 تركيا تدين العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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تركيا تدين العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 7:25 م

رحبت تركيا بالقبول الفلسطيني لأحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج المتبادل عن الرهائن والمسجونين وانتقدت في الوقت نفسه العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي على موقع "اكس" إنه "وسط التطور الإيجابي صوب إنهاء الدمار والمذبحة في غزة، أظهرت الهجمات الإسرائيلية المتزايدة مجددا أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا تتصرف بحسن نية".

وأضاف أن "هجوما على رفح لن يؤثر على المنطقة فحسب بل على العالم بأسره ".

وتابع كيتشيلي أنه "يتعين على إسرائيل الانسحاب على الفور من جانب غزة من معبر رفح. يجب استعادة الوضع الراهن في رفح وعند المعبر الحدودي بدون أي تأخير".


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