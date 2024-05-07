يحيى قلاش: مراجعة المؤتمرات السابقة ضرورة لإنجاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

قال يحي قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، تن فكرة عمل مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، تجدد الحوار حول قضايا هي موجودة بيننا طوال الوقت، مشيراً إلى أن المؤتمر العام السادس سبقه 5 مؤتمرات ومن أجل أن يكون هناك تراكم منظم فيما نفعله يجب قراءة ومراجعة المؤتمرات السابقة، ويجب أن يكلف أحد ذوي الخبرات بعمل ملف للقضايا التي طرحت فيما سبق لكي نبني عليها.

وأشار النقيب السابق، خلال الاجتماع التحضيري الثالث للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، اليوم، إلى أن تجربة المؤتمر العام الرابع كان بها استطلاع علمي وهام من خلال فريق من مركز الدراسات، لافتا إلى أن أهمية الاستطلاع أن هناك ثوابت في بعض المحاور الأساسية تحكمنا، والاستطلاع أشار وقتها على أشياء هامة كان يجب الوقوف عليها، لأنه يقول ما هي الأولويات وما يواجه المهنة من تحديات.

وأردف "قلاش": أرى أنه يجب أن يتم عمل المكينة التي ستقود القطار وأن الجلسة تكون معنية بتحديد المحاور وينضم لها كل من يرى أنه من الممكن أن يساهم في محور من محاور المؤتمر وهيئتة، مشيرا إلى أن المجلس يجب أن يدعو من يراه مناسبا أيضا لكي يتولى مهمة في التحضير للمؤتمر.



واستكمل: إذا تم تشكيل لجان المؤتمر وانضم الجميع وتم اختيار أمين عام سنرى مؤتمرا يليق بنقابة الصحفيين، خاصة أن هناك خبرات قادرة على إحداث عمل قادر على وضع بنود تنهض بالمهنة وتحدد أولوياتها، مشددا على ضرورة دعوة الأشخاص الذين لديهم خبرات والمتخصصين.