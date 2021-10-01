كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سبب قرار مد فترة تسجيل وحجز وحدات "سكن لكل المصريين 2".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إنّ عددًا من المواطنين ممن سدّدوا مقدمات الحجز لم يسجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.

وأضافت أنّ نحو 58 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز، بينما من سجّلوا على الموقع قرابة 54 ألفًا، ما يعني أنّ نحو أربعة آلاف مواطن لم يُسجلوا، وبالتالي تقرّر منحهم فرصة جديدة.

وأشارت إلى أنّ هذه المهلة هي الأخيرة أمام هؤلاء المتقدمين لإنهاء التسجيل وإرفاق المستندات، وبالتالي إمكانية الاستفادة من المبادرة والحصول على وحدة سكنية.

وصرّحت الرئيس التنفيذي للصندوق، بأنّ المواطن يجهّز المستندات المطلوبة منه والواردة في كراسة الشروط، ومن ثم يتم رفعها على الموقع الإلكتروني.

وكانت "عبد الحميد" قد أعلنت مد فترة تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني للصندوق، للوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل، لتمكين المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز.