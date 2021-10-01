رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عمرو القاضي رئيسا تنفيذيا لـ«تنشيط السياحة»

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين عمرو القاضي، رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي والذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

وعمرو القاضي هو عضو في لجنة “خبراء الترويج السياحي” منذ عام 2020 وهي اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار والتي تضم عددا من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

إضافة إلى عضويته للجنة إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، إضافة إلي مشاركته في إعداد حملات الترويج المصرية في الأسواق العربية والأوروبية.

ويتمتع القاضي بخبرة تمتد الى 30 عاماً في تخصصات متنوعة في مجالات الإعلام والإعلان وفنون التسويق، حيث تدرج خلال هذه السنوات في الوظائف المختلفة حتي وصل لمناصب الإدارة العليا منذ عام 2003، ونائباً لرئيس مجلس إدارة إحدي أكبر المجموعات التسويقية منذ عام 2014.

واستطاع طوال هذه السنوات الطويلة بناء وتعزيز شبكة علاقات عمل قوية بمختلف أطراف صناعة الإعلام والإعلان والتسويق داخل مصر وفي المنطقة العربية وكذلك دولياً.

وعمل خلال السنوات الماضية مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الإعلام والإعلان مثل شركات هورايزون العالمية للإعلان Horizon، وشركة لوي الإنجليزية للإعلان Lowe Worldwide، وشركة مايند شير العالمية للوسائل الإعلانية Mindshare worldwide، وآخرها شركة دي دي بي العالمية للإعلان DDB Worldwide.

وفي خلال عمله مع هذه الشركات أتيح له الفرصة للعمل مع كبري العلامات التجارية العالمية، بالإضافة الي كبار المعلنين المحليين والإقليميين.